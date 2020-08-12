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أصبحت فتاة مغربية قصيرة القامة، تدعى فدوى، في اليومين الماضيين، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، في حملة تهدف إلى مساعدتها على الوصول إلى موسوعة غينيس، بغرض تحطيم الرقم القياسي لأقصر امرأة في العالم الموجود بحوزة سيدة هندية.
الفتاة ابنة مدينة الفقيه بنصالح، تقول إن طولها أقل من 60 سنتمترا، في حين أن الرقم المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بحوزة الهندية جيوتي أمجي، فهو 62.8 سنتمترا.
واعتلت صورة فدوى، البالغة من العمر 27 سنة، بروفايلات، وصفحات، بغرض التعريف بها، وتمكينها من الوصول إلى الموسوعة، في الحملة، التى تتخذ وسم “كلنا فدوى” شعارا لها.
وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية قد سجلت الفتاة الهندية، جيوتي أمجي، عام 2011، كأقصر امرأة على قيد الحياة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة مغربية تطمح للوصول إلى موسوعة “غينس”.. قامتها أقل من قامة صاحبة لقب “الأقصر في العالم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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