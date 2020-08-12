مُستجدات فيروس كورونا عربيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل العراق، اليوم الأربعاء، 57 وفاة جديدة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجّلت السعودية 36 وفاة بالفيروس، وأعلنت الكويت، تسجيل 3 وفيات، فيما رصدت البحرين وفاة واحدة بالفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 57 وفاة، و3.441 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2.439 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 160.436؛ منها 5.588 وفاة، و114.541حالة تعاف.

عراقيون يلتزمون باستخدام الكمامات (أ ب)

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 وفاة، و1.569 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 2.151 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 293.037؛ منها 3.269 وفاة، و 257.269 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات، و717 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 692 مريضا منه.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 73.785؛ منها 489 وفاة، و65.451 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و407 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 295 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44.804؛ منها 166 وفاة، و41.504 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأربعاء، 20 مليونا و560 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 746 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و472 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر اليوم الأربعاء، 20 مليونا و558 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 746 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و472 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".