كورونا في البلدات العربية: 3,660 إصابة نشطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت معطيات وزارة الصحة حول انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، ارتفاعا جديا بعشرات الحالات النشطة في عدة بلدات عربية، قابله انخفاض بعدد الإصابات ببلدات أخرى.

وبلغ مجمل عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي بفيروس كورونا حتى الساعة الـ10:30 من صباح اليوم، الأربعاء، بما لا يشمل المدن المختلطة، 3,660 إصابة، مع تسجيل 1,690 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية.

وتشهد منطقة الجليل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث تساوى عدد الحالات النشطة تقريبا مع منطقة المثلث، ليبلغ نحو 1,600 حالة نشطة في كل من المنطقتين، بحسب الهيئة العربية للطوارئ، في حين انخفضت عدد الحالات النشطة في منطقة النقب إلى نحو 170 إصابة فقط.

وتعتبر الطيبة أكثر البلدات تسجيلا للإصابات بوجود 355 حالة نشطة مع تسجيل 163 حالة جديدة في الأيام السبع الأخيرة، تيلها قلنسوة مع 296 حالة نشطة، إثر تسجيل 98 حالة جديدة في الأسبوع الأخير، ثم الناصرة في المكان الثالث مع 287 حالة نشطة، عقب تسجيل 109 حالات جديدة في الأسبوع الأخير.

وبلغ عدد الإصابات في يركا 251 حالة نشطة إثر تسجيل 204 حالات جديدة، وفي أم الفحم بلغت حصيلة الإصابات 171 حالة نشطة، بعد تسجيل 74 حالة جديدة، و152 حالة نشطة في باقة الغربية 152، بعد تسجيل 61 إصابة جديدة.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها، إلى تسجيل ارتفاعا كبيرا وتضاعف عدد الحالات النشطة عدة مرات في بعض من البلدات العربية خلال الأيام السبعة الماضية، حيث تم تسجيل 52 إصابة جديدة في عيلوط ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 54 حالة، وكذلك في حرفيش مع تسجيل 32 حالة نشطة منهم 28 في الأسبوع الأخير، ودير الأسد مع تسجيل 43 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير ليبلغ مجل الحالات النشطة 57 إصابة.

وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

الطيبة: المصابون 355

قلنسوة: المصابون 296

الناصرة: المصابون 287

يركا: المصابون 251

أم الفحم: المصابون 171

باقة الغربية: المصابون 152

رهط: المصابون 129

الطيرة: المصابون 125

كفر قاسم: المصابون 130

كفر مندا: المصابون 98

عين ماهل: المصابون 84

يافة الناصرة: المصابون 86

كفر قرع: المصابون 62

دبورية: المصابون 54

دير الأسد: المصابون 57

إكسال: المصابون 54

زيمر: المصابون 53

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جت: المصابون 53

شفاعمرو: المصابون 50

سخنين: المصابون 75

الفريديس: المصابون 42

طلعة عارة: المصابون 46

عرعرة: المصابون 45

جلجولية: المصابون 36

طمرة: المصابون 35

كفر كنا: المصابون 38

نحف: المصابون 32

بسمة عارة: المصابون 28

الرينة: المصابون 28

عرابة: المصابون 23

حرفيش: المصابون 32

عرعرة النقب: المصابون 21

جسر الزرقاء: المصابون 23

جديدة المكر: المصابون 29

بيت جن: المصابون 23

طرعان: المصابون 21

أبو سنان: المصابون 22

المغار: المصابون 23

كسيفة: المصابون 21

الزرازير: المصابون 18

دير حنا: المصابون 16