- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكي يشكك في لقاح كورونا الروسي والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 أغسطس 2020
عبّر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى.
وقالت موسكو، أمس، إن اللقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد الفيروس، لكن العلماء الغربيين كانوا قد أبدوا قلقاً إزاء سرعة تطوير العلاجات الروسية، واعتبروا أن الباحثين غير صارمين.
وعبّر الوزير أليكس عازار عن تلك المخاوف، اليوم، في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى تايوان.
وقال للصحافيين في مؤتمر بالهاتف: "من المهم أن نوفر لقاحات آمنة وفاعلة، وأن تكون المعطيات شفافة، هذا ليس سباقاً على المركز الأول".
وأضاف: "أشير إلى أن اثنين من اللقاحات الأمريكية الستة التي استثمرنا فيها، دخلت قبل أسابيع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي بدأها للتو اللقاح الروسي".
وتابع: "لم يتم الكشف عن معطيات التجارب الأولى في روسيا، إنها غير شفافة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اللقاح آمن، مؤكداً أن إحدى ابنتيه تلقت جرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأمريكي يشكك في لقاح كورونا الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.