شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم الأربعاء ،عدة مواقع في قطاع غزة.

Advertisements وذكرت مصادر فلسطينية ،بإن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ استهدفت موقعا غرب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني قرب مكب جحر الديك شرقي المدينة. واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا قرب مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقصفت نقطة رصد للمقاومة في حي النهضة شرق المدينة، ما أحدث أضرارًا مادية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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