الجيش الليبي يدمر رتلا مسلحا لميليشيات مصراتة غرب سرت

الأربعاء 12 أغسطس 2020

دمر الجيش الوطني الليبي، رتلا مسلحا يتكون من عدة آليات مسلحة تابعة لميليشيات مصراتة مدعومة ببعض عناصر المرتزقة السوريين، غرب سرت.



وأشار مصدر عسكري ليبي، إلى أن مقاتلات تابعة للجيش الليبي قصفت الرتل المسلح المكون من عربات مزودة بأسلحة متوسطة، ويوجد بها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لميليشيات مصراتة في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت .. وفق "إرم نيوز".

ووفق الضابط محمود الصالحين من الجيش الليبي، حاول الرتل المسلح الذي كان يتحرك بتعليمات من الضباط الأتراك بمدينة مصراتة، التسلل لمدينة سرت لتنفيذ عمليات تخريبية.

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وأشار الصالحين، أن طائرات الجيش الليبي تعاملت مع الرتل المسلح وقضت عليه بالكامل، مبينا بأن العناصر الموجودة في الرتل تقترب من 30 عنصرا.

وجاءت هذه الغارة للجيش الليبي، بعد يوم واحد من استهداف قوات الدفاع الساحلي التابعة للجيش لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطئ راس لانوف، ما أدى إلى تدميره ومقتل كافة العناصر التي كانت على متنه.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أكد أمس الثلاثاء، أن تركيا لم توقف عمليات نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا