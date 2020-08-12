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الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية للسيادة العراقية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 أغسطس 2020

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية.

 

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واستنكر ابو الغيط في بيان له ،اليوم، بأشد العبارات القصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

 

واكد دعم الجامعة العربية لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

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