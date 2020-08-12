شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي : على تركيا احترام سيادتنا والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش العراقي لـ " العربية ": ندين الاعتداءات التركية الأخيرة . وأضاف : لن نسمح بالتعدي على سيادتنا ، سيادتنا خط أحمر ، يجب على تركيا احترام سيادتنا، ولدينا عدة طرق للرد على إعتداءات تركيا .

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