شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم، وقالت الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن المستشفيات في بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية، وهذا يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأضافت أنه تم تنظيم أكثر من زيارة ميدانية لرصد الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، مشددة على أن انفجار المرفأ أثر على القدرات الشفائية للمستشفيات.
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