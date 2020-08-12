شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن 50 في المئة من مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار، الذي تسبب في كارثة كبرى أدت إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم، وقالت الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن المستشفيات في بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية، وهذا يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأضافت أنه تم تنظيم أكثر من زيارة ميدانية لرصد الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، مشددة على أن انفجار المرفأ أثر على القدرات الشفائية للمستشفيات.