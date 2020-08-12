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3 وفيات و 717 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى .489

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 73 ألفا و 785 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 117 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 692 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 65 ألفا و.451

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