الجيش اللبناني يواصل عمليات رفع الانقاض في مرفأ بيروت



تواصل وحدات الجيش اللبناني عمليات رفع الانقاض والركام والردميات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت .

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن وحدات الجيش باشرت بالموازاة العمل في المنطقة القريبة الأكثر تضرراً الملاصقة للمرفأ.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستنطلق المرحلة الثالثة من عمليات رفع الأنقاض وإزالة ما خلفه الانفجار في المناطق المحيطة الأقل تضرراً.

بدوره، أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور على المراحل التي قطعتها عمليات رفع الأنقاض وانتشال الضحايا في مرفأ بيروت، وأعمال الإغاثة وتلقي المساعدات من الدول العربية والأجنبية، وتوزيعها، بالإضافة الى الأوضاع الأمنية.

من جهتها، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صوراً تنفي فيديوهات تظهر تقاعس قوى الأمن الداخلي المنتشرين في الأماكن المتضررة جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وقالت المديرية، في بيان صحفي، إن ما يتم التقاطه من صور فوتوغرافية أو فيديوهات لا يظهر الحقيقة وبعيد عن واقع الأمر، لافتة إلى أنها تعمل دائما لمصلحة المواطن وفي سبيل خدمته، وهذا هو طبيعة عملها والتزامها.

وأشارت إلى انها عملت منذ اللحظات الأولى لهذه الكارثة على تقديم المساعدة للمواطنين، من خلال قيامها بإزالة الأنقاض، بمبادرة منها، أو بناء على طلب المواطنين باستخدام بعض المعدات الخاصة برفع الأنقاض، إضافة الى مسح أضرار الأبنية والسيارات التي قدرت حتى الآن بـ 3972 مبنى و4214 آلية، وما زال العمل مستمراً حتى مسح جميع الأضرار.

ولفتت إلى أن قوى الأمن تقوم منذ اللحظة الأولى بتأمين حماية الممتلكات المتضررة وقد تم توقيف ما يقارب 40 مشتبها بهم بعمليات السرقة.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة

وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 164 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

