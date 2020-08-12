البحرين ... لجنة لحصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المنامة: أصدر وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وعضوية ممثلي الإدارات المعنية، تتولى حصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات التفتيش عليها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك منذ وصول هذه المواد إلى منافذ المملكة وحتى نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، بعيدة عن الحيز العمراني.
كما تضمن قرار تكليف اللجنة، مراجعة الاشتراطات المعمول بها في عملية النقل والتخزين والقيام بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة في هذا المجال، من أجل توفير أقصى معايير السلامة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
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