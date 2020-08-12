الإمارات تؤكد وقوفها مع العراق ضد الانتهاكات التركية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، دعم بلاده للعراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة.

وفي تغريدة على تويتر، قال قرقاش: "نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأضاف قرقاش: "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي"، مشيرا إلى أن العلاقات السوية بين الدول "تقوم على احترام السيادة".

وعلى خلفية الضربات الجوية وعمليات التوغل البرية التركية في الأراضي العراقية، تتواصل المواجهة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

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اعتداءات تركية كان آخرها أمس الثلاثاء، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة، شمالي العراق، عن مقتل ضابطين عراقيين.

وأمام الاعتداءات التركية بحق العراق، اتخذت بغداد خلال الساعات الماضية، إجراءات أكثر صرامة تمثلت بإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما استدعت سفير أنقرة لديها للمرة الثانية منذ يونيو/حزيران الماضي.

وفي بيان لها، أدانت الرئاسة العراقية "الاعتداء التركي السافر"، داعية إلى "الإيقاف الفوري" لها.

وتركيا التي تصنف حزب العمال الكردستاني "إرهابيا" تزعم أن الهدف من تحركها هو الرد على هجمات يشنها الحزب داخل أراضيها.