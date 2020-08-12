شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: طاقات الشباب ضمانة تحقيق أحلام الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات قامت على أفكار شابة في مجالات متعددة كالفضاء والطاقة النووية، مشيراً إلى ضرورة أفكار الشباب وطاقاتهم في مسيرة الوطن.



وقال ، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكار شابة، نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى إدارة محطاتنا النووية، وصولاً إلى ترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا، نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا".

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