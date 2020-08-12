قرقاش: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رفض الإمارات التدخلات الإقليمية في الشأن العربي كالانتهاكات التركية الجارية في العراق، مؤكداً التزام الدولة بالاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التعرض لشؤونها الداخلية.

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وقال قرقاش،اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته».

وأوضح أن «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي».