شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم الأربعاء ،عدة مواقع في قطاع غزة.

Advertisements وذكرت مصادر فلسطينية ،بإن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ استهدفت موقعا غرب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني قرب مكب جحر الديك شرقي المدينة. واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا قرب مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقصفت نقطة رصد للمقاومة في حي النهضة شرق المدينة، ما أحدث أضرارًا مادية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.