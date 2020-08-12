شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل حالة وفاة واحدة و499 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 346 حالة تعاف في فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية.



و قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريح لها إن هناك 21 مريضا بغرف العناية المكثفة بينهم 4 على أجهزة التنفس الإصطناعي.

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