الجريمة لا تسقط.. رئيس الوطنية للانتخابات يتعهد بتطبيق عقوبة التخلف عن التصويت

كتب: ضياء السقا

تعهد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، مؤكدا أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة.

وقال لاشين في تصريحات للتليفزيون المصري: "الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمن يتخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات هي غرامة واجبة، زى أى جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات والهيئة من جانبها هطبقها لأن الهيئة أصبحت مستقرة ودائمة ومستمرة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "الغرامة ليست بدعة من المشرع المصري فأغلب دول العالم تطبق الغرامة في حال التخلف عن الادلاء بالصوت واحنا مبنعملش حاجة جديد احنا بنطبق نصوص القانون ونلتزم به في أي استحقاقات قادمة".

غرامة 500 جنيه

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، قد قال إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في إنتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أبو شقة في بيان له، ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ إستعمالا لحقهم والواجب الملقي على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون ، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي التي ستشرف على العملية الإنتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الإنتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة ، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الإنتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

وانطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

وتفتح لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت فى تمام التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وستجرى جولة الإعادة يوميّ 6 و7 سبتمبر المقبلين للمصريين بالخارج، ويوميّ 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن تعلن نتائج الانتخابات في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

خطوات إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات:

- تقديم إثبات شخصيته (بطاقة الرقم القومي) دون الاشتراط أن تكون سارية.

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- يأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

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- يُجرى التصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.

- يتم التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.

- اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.

- يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

- التوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

إجراءات الوقائية

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

1. توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

2. تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

3. وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

4. تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

5. فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

6. إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

7. تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

ما هو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا بنظاميّ الفردي والقوائم، موزعين على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.