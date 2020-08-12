بومبيو يؤكد حق شعب بيلاروس في "الحريات"

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براغ: أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأربعاء في براغ دعمه للمتظاهرين في بيلاروس وطلب من نظام مينسك الامتناع عن استخدام القوة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش "نريد أن يتمتع شعب بيلاروس بالحريات التي يطالب بها ويعتقد أنها لمصلحته المثلى". وأضاف "نطلب فورا أن يكون المتظاهرون غير العنيفين محميين وبأمان، وليس من مصلحة أحد التحرك بهذه الطريقة".