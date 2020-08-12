بالصور.. جامعة الإسكندرية توفر أتوبيسات لنقل الموظفين إلى لجان "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

وفرت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية، ومنها انتخابات مجلس الشيوخ.

وحمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة قبل توجهم إلى اللجان الانتخابية لافتات تحمل شعار "انزل..شارك"، لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات.