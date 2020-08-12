بعد تزايد إصابات كوورنا.. الأردن يعلق معبرا حدوديًا مع سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):

قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، الأربعاء، إغلاق مركز حدود "جابر" الحدودي مع سورية من صباح غد الخميس ولمدة أسبوع.

وجاء ذلك بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد قررت اللجنة تكليف وزير الصحة سعد جابر باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز ضرورة إعادة النظر بجميع الإجراءات بمراكز حدود جابر والكرامة والعمري (مع العراق والسعودية) بعد أن "أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية".

وقال الرزاز إنه تم منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم تسجيل 25 حالة بكورونا "غالبيتها من مركز حدود جابر".