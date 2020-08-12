كوريا الجنوبية: المعلومات حول اللقاح الروسي لكورونا محدودة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

صرحت مصادر حكومية كورية جنوبية، الأربعاء، بأن المعلومات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، الذي أعلنت روسيا أمس تسجيله، محدودة حاليا، لافتة إلى أنه من الممكن التوجه لاستيراده بعد التأكد من سلامة استخدامه.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب، قوله: "يمكن البت في مسألة استيراد اللقاح الروسي بعد تأمين المعلومات الأساسية الخاصة بسلامة استخدامه".

وأضاف :"الوزارة تجمع حاليا المعلومات في هذا الشأن، ويمكن النقاش حوله عبر التشاور مع مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة سلامة الأدوية والتغذية معا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الثلاثاء أنه تم تسجيل لقاحٍ لكورونا في روسيا، لأول مرة في العالم، وأنه سيتم البدء في إنتاجه في القريب العاجل.