ضبط شخص أقام حفل زفاف ابنته في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، شخص أقام سرادق حفل زفاف أمام منزله بمنوف.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة منوف) بإقامة سرادق "حفل حناء" أمام منزله وتجميع عدد من الأشخاص، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انصراف المدعوين، وأمكن ضبط والد العروس السالف الإشارة إليه، وكذا تم ضبط (أدوات الفراشة وأدوات الإضاءة والسماعات)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.