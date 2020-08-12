بيل غيتس: كورونا سينتهي من هذه الدول أولاً وفي هذا الموعد

قال أحد أغنى أغنياء العالم والرجل المثير للجدل بيل غيتس، إن فيروس "كورونا" سوف ينتهي أولاً لدى الدول الغنية وستظل الشعوب الفقيرة تعاني لمدة أطول من هذا الوباء، لكنَّ الأهم من ذلك هو الموعد المتوقع لدى بيل غيتس بشأن بدء انحسار الوباء، حيث يشير إلى أنه سيبدأ بالاختفاء عند الأغنياء في أواخر العام المقبل 2021 وليس العام الحالي.

وكان العالم بأكمله يتداول أخباراً متفائلة عن قرب التوصل إلى لقاح يقضي على الوباء أو يحد من انتشاره في العالم، فيما كانت أغلب التوقعات والتقديرات تتحدث عن نهاية لهذا المرض قبل انتهاء العام الحالي 2020، ما يعني أنه في حال صحت توقعات وتقديرات بيل غيتس فهذا يعني أن العالم على موعد مع آلاف جديدة من الوفيات بسبب هذا الفيروس، وربما تكون أعداد الضحايا بالملايين.

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وقال غيتس، وهو مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة، في مقابلة مع مجلة "وايرد" إن "خط أنابيب الابتكار في توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات مثير للإعجاب حقاً".