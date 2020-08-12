الخارجية الصينية: العلاقات مع أمريكا قائمة على أساس الاحترام المتبادل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، "إن بكين وواشنطن، على أساس الاحترام المتبادل، يمكنهما الاتصال على كافة المستويات وفي جميع المجالات، مؤكدا أن الاتصالات بين الجانبين قائمة بالفعل".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية الصينية تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن علاقته مع القادة الصينيين انهارت بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنهم لم يتحدثوا

منذ فترة طويلة.

وأضاف "أن (كوفيد- 19) هو العدو المشترك للبشرية، وأن الصين تدعو دائما إلى أن تعمل جميع الدول معا لمكافحة الفيروس، والفيروسات لا ينبغي تسييسها، كما أن إلقاء اللوم على الصين لن يساعد في التخلص من الفيروس أو إنقاذ المرضى".