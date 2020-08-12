بسبب الأمطار الغزيرة.. إلغاء 291 رحلة جوية بالصين وإغلاق مواقع سياحية

ألغت سلطات العاصمة (بكين) اليوم الأربعاء الرحلات الجوية وأغلقت الحدائق وحذرت السكان، وسط مخاوف مما وصف بأنه أشد موجة من الأمطار الغزيرة منذ بداية موسم الفيضان هذا العام.



وذكرت سلطات الطيران الصينية –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم- أنه تم إلغاء 291 رحلة جوية على الأقل اليوم في مطاري العاصمة (مطار العاصمة بكين الدولي، ومطار بكين داشينغ الدولي).

وذكرت هيئة النقل العام في

بكين أنها سوف تعلق الخدمات على 105 من الطرقات في مناطق جبلية في ضواحي بكين اليوم.

وأصدر مكتب بلدية بكين للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر (الدرجة الثالثة ضمن 4 درجات) لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة منطقة "بكين-تيانجين-خبي"، اليوم والغد.

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ويتلقى سكان بكين منذ أمس رسائل نصية

من مكتب السيطرة على الفيضانات بالمدينة، ينصحهم فيها بتجنب الخروج والعمل من المنزل إذا كان هذا ممكنا.

ووضعت مجموعة بكين للصرف (مشغل نظام الصرف في المدينة) 3090 عاملا في وضع الاستعداد للتعامل مع أي فيضانات ناجمة عن الأمطار على الفور، كما أجرت فحصا لمنشآت الصرف في المدينة، ومن بينها محطات الضخ وشبكات الصرف في الشوارع.

وأغلقت المدينة حدائقها ومواقعها السياحية اليوم بسبب مخاوف أمنية، فيما أصدرت السلطات تحذيرا من الفيضان وطلبت من السكان البقاء في بعيدا عن أنهار المدينة.