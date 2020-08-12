السجن 12 عامًا لمدير الأمن الوطني الجزائري الأسبق بتهمة الفساد

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بالسجن 12 عامًا بحق اللواء عبد الغني هامل، المدير الأسبق للأمن الوطني (الشرطة)، بعد إدانته بعدة تهم فساد، منها غسل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
إلى سجن أبنائه عميار 8 سنوات وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شاهيناز عامين منها سنة مع وقف التنفيذ.
كما قضت الغرفة الجزائية بتغريمه 8 ملايين دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارًا)، بالإضافة
وكانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد أدانت في أبريل الماضي، هامل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى سجن أبنائهوزوجته لمدد متفاوتة.
وقضت المحكمة في نفس القضية بسجن كل من الوزيرين السابقين عبدالمالك بوضياف وعبدالغاني زعلان بصفتيهما واليين سابقين بوهران لمدة 3 سنوات وغرامة مليون دينار.
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليًا سابقا لتلمسان بالسجن 3 سنوات، وغلاي موسى بصفته واليًا سابقًا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مليون دينار، كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ32 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
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