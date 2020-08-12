الجمعة.. اجتماع بين وزيري خارجية اليونان وأمريكا لبحث التوتر في شرق المتوسط

قالت الخارجية اليونانية إن وزير الخارجية سيجتمع مع نظيره الأمريكي في فيينا يوم الجمعة لبحث التوترات في شرق البحر المتوسط وسط خلاف بين أثينا وأنقرة بشأن موارد النفط والغاز.

يأتي الاجتماع بين وزيري الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والأمريكي مايك بومبيو بعد أيام من إرسال تركيا سفينة المسح السيزمي (أوروتش رئيس) إلى منطقة بحرية تتنازع الدولتان السيادة عليها، قائلة إنها

ستعمل هناك حتى 23 أغسطس.

وقالت تركيا إنها تعتزم إصدار تراخيص للتنقيب عن الغاز في المنطقة في مكان ما بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص هذا الشهر.

ونشبت خلافات كبيرة بين تركيا واليونان بسبب مطالبهما المتداخلة بالسيادة على موارد النفط والغاز، نتيجة وجهات النظر المتعارضة حول مدى امتداد الجرف القاري

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لكل منهما في المياه التي تكثر بها الجزر.

وحث ديندياس تركيا أمس الثلاثاء على "مغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور" قائلا إن أثينا عازمة على الدفاع عن حقوقها السيادية. كما دعت اليونان إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لبحث الأمر.

وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة عبر الإنترنت.

وحثت الولايات المتحدة على استئناف المحادثات المباشرة بين تركيا واليونان، التي قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنها كانت جارية منذ شهرين إلى أن توقفت الأسبوع الماضي.