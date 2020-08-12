اليوم.. السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

تستضيف السعودية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع المرئي يهدف إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيقا للسلام المستدام، وسيناقش في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من

المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.ويترأس الاجتماع المرئي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمشاركة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعية لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين دولة منظمة.