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روسيا: الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا 5 ملايين جرعة شهريًا

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قال مدير المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة (جامالي) ألكسندر جينتسبورج، إن الطاقة الإنتاجية للقاح فيروس ، الذي يعمل عليه المركز، ستكون حوالي خمسة ملايين جرعة شهريًا بحلول شهر ديسمبر المقبل.


وأضاف جينتسبورج - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أوردته وكالات أنباء روسية - أنه وفقًا للجدول الزمني، يجب أن تكون السعة حوالي 5 ملايين جرعة

شهريًا، وفي غضون عام سيتم تزويد البلاد بأكملها بالعقار المناسب.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أكد،خلال مؤتمر صحفي مع مدير مركز "جامالي"، أن إنتاج لقاح كورونا سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، موضحا أن اللقاح يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.. مشيرا

إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون طوعية للجميع.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أمس الثلاثاء أول لقاح في العالم ضد ، الذي طوره مركز "جامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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