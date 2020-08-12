بسبب كورونا.. الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب

رفعت الإمارات اليوم الأربعاء، القيود التي كانت تلزم المقيمين الأجانب الموجودين في الخارج بالحصول على الموافقة قبل العودة إلى أراضيها.

وعلقت الإمارات في مارس دخول غير المواطنين في إطار إجراءات للحد من انتشار كورونا.

ومنذ ذلك الحين، سمحت للمقيمين بالعودة تدريجيا، إما من خلال منحهم إعفاءات خاصة أو من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت على الرغم من أن كثيرين منهم

ما زالوا في الخارج.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأربعاء أن التسجيل لم يعد مطلوبا.

ومع ذلك، نصحت على تويتر العائدين بتقديم رقم جواز سفرهم وتفاصيل أخرى على موقع إلكتروني حكومي قبل السفر.

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ولم يتضح بعد ما إذا كانت التغييرات تنطبق على دبي التي تعمل بتصريح دخول

خاص بها في حين تستخدم بقية الإمارات نظام تسجيل اتحادي.

وسمحت دبي، المركز التجاري للبلاد، بدخول الزوار الأجانب في يوليو، في حين قيدت أبو ظبي، أكبر وأغنى إمارة في البلاد، الدخول واشترطت أن تكون نتائج اختبار كوفيد-19 للراغبين في السفر إليها سلبية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.