حادث مروع.. 30 سيارة إسعاف تتوجه لنقل الإصابات جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

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وأكدت تقارير صحفية وصول ما لا يقل عن 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان، صباح الأربعاء، على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد من منطقة غابات بالقرب منستونهيفن، جنوبي مدينة أبردين النفطية، بعد خروج القطار التابع لشركة سكك حديد اسكتلندا عن القضبان بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عن حزنه عندما علم بأمر “الحادث شديد الخطورة” وإن قلبه مع جميع المتضررين.

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ونقلت رويترز عن ستيرجن قولها “على الرغم من أن التفاصيل لا تزال تتواتر يؤسفني القول إن هناك تقارير مبكرة عن إصابات خطيرة”.

وتلقت الشرطة تقارير عن خروج قطار عن مساره بالقرب منستونهفين، وهي بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا جنوب أبردين، في الساعة 0940 من صباح الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا “خدمات الطوارئ موجودة حاليا”في مكان الحادث.