كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري: هناك قوى تريد الفوضى في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن هناك قوى تريد الفوضى، وتطمع لضرب استقرار البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون، عن أصدار قرار بتعيين اللواء أحسن مساهل رئيسًا لأركان القوات البرية، خلفًا للواء عمر تلمساني.

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جاء ذلك بموجب قرار أصدره الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم.

يذكر أن اللواء عمر تلمساني قد عين قائدًا للناحية العسكرية الرابعة خلفًا للواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الجاري.