كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليوناني يلتقي بومبيو الجمعة المقبل لبحث الاستفزازات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن وزير الخارجية اليوناني يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة المقبل، لبحث التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي

وأكدت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات اليونانية، غن سفن سلاح البحرية التركي كانت على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية مما يشكل انتهاكا للحدود البحرية.

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اتفقت السلطات القبرصية واليونانية، على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

واتجهت تركيا مجدداً إلى تصعيد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلانها استئناف أنشطة المسح والتنقيب بمنطقة تقع بين قبرص واليونان، وهو ما قابلته أثينا بوضع قواتها في حالة تأهب، بينما استنكرت ألمانيا؛ التي سبق أن تدخلت لنزع فتيل التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخطوة التركية.

وحث الاتحاد الأوروبي أنقرة على وقف تحركاتها التي وصفها بـ«المثيرة للقلق الشديد» بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.