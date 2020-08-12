كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الألماني ينتقد اللقاح الروسي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الصحة الألماني ينس سبان بشدة موافقة روسيا على لقاح لفيروس كورونا ، قائلًا إن موسكو ليست "شفافة" وأن اللقاح بدون اختبار مناسب قد يكون "خطيرًا".

أدلى سبان بهذه التصريحات في مقابلة إذاعية مع محطة دويتشلاند فونك، موضحا ان " الأمر لا يتعلق بكونك الأول، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال ومُجرب ومع ذلك لقاح آمن". واضاف "للثقة في مثل هذا اللقاح، أعتقد أنه من المهم إجراء الاختبارات اللازمة حتى في أوقات الوباء ونشر كل شيء على الملأ.، منتقدا ما وصفه بافتقار السلطات الروسية للشفافية.

وأوضح ان "المشكلة هي أننا نعرف القليل جدًا لأن السلطات الروسية لا تتعامل مع الشفافية. نحن نعلم أنه حتى الآن لم يتم إجراء اختبار المرحلة 3، لذلك لا توجد تجارب سريرية مع طيف واسع من الأشخاص. وبهذا قد يكون من الخطير أيضًا البدء مبكرًا ".

وقد وافقت روسيا على اللقاح قبل بدء تجارب المرحلة الثالثة يوم الأربعاء. ولم تصدر موسكو أي بيانات من تجارب المرحلتين الأولى والثانية ولا تستطيع CNN التحقق من سلامة اللقاح وفعاليته.

