وزارة الصحة: كورونا يمكن أن تنتقل عبر المعاشرة الجنسية.. وضمان التباعد مستحيل- فيديو

أكدت وزارة الصحة، في تصريحها الأسبوعي بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إمكانية انتقال عدوى كورونا خلال المعاشرة الزوجية بين الأفراد.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الإتصال الجنسي به جميع الظروف لانتقال العدوى، إذا كان أحد الطرفين مصابا بالوباء، مؤكدا استحالة وجود تباعد خلال هذه المعاشرة.

من جهة أخرى، نفى المتحدث أن يكون لشرب الكحول أي أثر إيجابي لمحاربة الوباء.