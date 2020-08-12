أكدت وزارة الصحة، في تصريحها الأسبوعي بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إمكانية انتقال عدوى كورونا خلال المعاشرة الزوجية بين الأفراد.
وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الإتصال الجنسي به جميع الظروف لانتقال العدوى، إذا كان أحد الطرفين مصابا بالوباء، مؤكدا استحالة وجود تباعد خلال هذه المعاشرة.
من جهة أخرى، نفى المتحدث أن يكون لشرب الكحول أي أثر إيجابي لمحاربة الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: كورونا يمكن أن تنتقل عبر المعاشرة الجنسية.. وضمان التباعد مستحيل- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.