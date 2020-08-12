حرب الطرق.. انقلاب “طاكسي” ينهي حياة سائق ويصيب راكبا بجروح خطيرة ضواحي تاونات

لقي سائق سيارة أجرى من الصنف الأول، منتصف ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، مصرعه، وأصيب آخرون بعد انقلاب تاكسي ضواحي تاونات.

وحسب مصادر محلية، فإن حادثا مميتا على الطريق، الرابطة بين مولاي بوشتى والورتزاغ ضواحي تاونات، أدى إلى مصرع سائق “طاكسي” وإصابة راكب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي في تاونات.

وأضاف المصدر ذاته، أن فرقة تابعة للدرك الملكي، والسلطات المحلية، حلتا في مكان الحادث، فور علمهما به، إذ فتح تحقيق حول أسباب، وظروف الحادث، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أعلن أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 1649 آخرين بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1186 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 3 إلى 9 غشت الجاري.