ترامب مهاجما نائبة منافسه بايدن: بغيضة ووضيعة وفظيعة!

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، السيناتور، كامالا هاريس، نائبة له.

وقال ترامب، خلال إفادة صحفية، مساء أمس الثلاثاء: “فوجئت باختيار بايدن لـ كامالا هاريس نائبة له، لأنها لم تقدم أداء جيدا في الانتخابات التمهيدية”.

وأضاف ترامب: “أنها لم تكن تحترم نائب الرئيس السابق جو بايدن، خلال المناظرات، ومن الصعب اختيار شخص لا يكن لك الاحترام”.

واشتبكت هاريس، التي كانت مرشحة رئاسية ديمقراطية، مع بايدن، خلال مناظرة المترشحين الديمقراطيين الأولى، حين شنت عليه هجوما لسجله في الحشد، والعمل مع دعاة الفصل العنصري.

وأردف الرئيس الأمريكي أن النائبة المذكورة “تريد رفع الضرائب، وخفض التمويل للجيش، وإدخال النظام الاشتراكي في الطب وهكذا سنفقد الأطباء، وأشياء كثيرة عليها أن تشرحها”، وفقا لرويترز.

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كما هاجم ترامب نائبة بايدن، ووصفها بـ”البغيضة للغاية”، عندما هاجمت خلال جلسات الاستماع، التي عقدها مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين قاضي المحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو.

وقال ترامب إن هاريس أكثر أعضاء مجلس الشيوخ “وضاعة وفظاعة، وعدم احترم للآخرين”.

والسناتورة هاريس محامية، وتشغل، منذ عام 2017، منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما شغلت هاريس، في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، منصب مدع عام لسان فرانسيسكو، وشغلت بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا.

وولدت كامالا ديفي هاريس في 20 أكتوبر من عام 1964، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتخرجت من جامعة هوارد، ومن كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا.