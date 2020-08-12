بايرن ميونخ مهدد بفقدان أحد نجومه أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ مهدد بغياب أحد نجومه عن مباراته المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، الجمعة القادم، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد"، فإن الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لم يستطع المشاركة في مران الفريق، اليوم الأربعاء، إذ اكتفى بالجلوس خارج أرض الملعب، لمشاهدة باقي زملائه أثناء التدريبات.
وأفادت الصحيفة بأن فليك منح الدولي الكندي راحة من مران اليوم، لمعاناته من مشاكل طفيفة في العضلة الضامة.
من جانبه، أكد المدرب الألماني أن صاحب الـ19 عامًا عانى من بعض الآلام خلال مشاركته في مران الفريق البافاري، أمس الثلاثاء، مما حال دون ظهوره في اليوم التالي.
ومع ذلك، بدد فليك المخاوف حول قوة إصابة ديفيز، بالتأكيد على أن غيابه عن مران اليوم جاء كإجراء احترازي، لتفادي تفاقمها.
وقد تضع هذه الإصابة مدرب بايرن في مأزق قبل مواجهة البارسا، حال عدم قدرة ديفيز على المشاركة في المباراة.
ومن المتوقع أن يشارك الفرنسي لوكاس هيرنانديز في التشكيلة الأساسية ضد البارسا، حال فشل ديفيز في اللحاق بالمواجهة المرتقبة.
وتأتي هذه الإصابة في ظل غياب الظهير الفرنسي بينيامين بافارد عن تدريبات الفريق مؤخرًا بسبب إصابته في الكاحل، مما دفع فليك للاعتماد على جوشوا كيميتش بدلًا منه أمام تشيلسي في ثمن النهائي.
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