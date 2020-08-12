اليمن.. نادي القضاة الجنوبي ينعي رحيل القاضي "علي جميل بامندود" الذي وافته المنية بمدينة عدن 

الأربعاء 12 أغسطس 2020

نعي نادي القضاة الجنوبي بقلوب مكلومة رحيل القاضي علي جميل بامندود وكيل النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن، الذي وافته المنية بمدينة عدن

نص البيان.

بيان نعي

{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}.

ينعي نادي القضاة الجنوبي بقلوب مكلومة رحيل القاضي { علي جميل بامندود }وكيل النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن، الذي وافته المنية بمدينة عدن اليوم الأربعاء الموافق 12/8/2020م، ويعد الفقيد مثالاً للقاضي في أداء رسالة العدالة والتفاعل في أنشطة النادي وخدمته.

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وبهذه الفاجعة الأليمة خسر نادي القضاة الجنوبي والسلطة القضائية قاضياً دمث الأخلاق، نبيلاً، نقي السريرة، مشهود له بالنزاهة والكفاءة والعطاء والانجاز، و تدرّج قاضياً بجهاز النيابة العامة وكان آخرها وكيلاً للنيابة الجزائية المتخصصة م/عدن.

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وبهذا المصاب الجلل يتقدم النادي بكافة منتسبيه الى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله المولى القدير أن يغفر للفقيد ويرحمه ويعفو عنه، وأن يكرم منزله ويوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج البرد، وأن ينقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدله بداره داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأن يدخله الجنّة، وأن يصلح ذريته جميعاً وأن يخلف لأهله الأفضل ويعوّضهم الصلاح والعافية والعاقبة الحميدة بإذن الله تعالى، وأن يلهمهم ومحبي الفقيد وقلوبنا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عدن ـ الأربعاء: 12/8/2020م

نــادي القـضــاة الجـنـوبي