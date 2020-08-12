شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة إلزاميا لمواجهة " كورونا " في بروكسل والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 أعلنت السلطات البلجيكية أن ارتداء قناع الوجه بات إلزاميا في الأماكن العامة من الناحية القانونية في جميع أنحاء منطقة العاصمة بروكسل بعد أن تجاوز عدد الإصابات بـ " كورونا " خلال الأيام السبعة الماضية عتبة 50 حالة لكل 100000 نسمة.

وقالت سلطات مدينة بروكسل اليوم إنه يجب الآن ارتداء قناع يغطي الفم والأنف في أي مكان عام، أو في مكان خاص يمكن للجمهور الوصول إليه مثل المتاجر من قبل أي شخص يزيد عمره عن 12 عاما في إقليم العاصمة بروكسل بأكمله.

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