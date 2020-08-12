شكرا لقرائتكم خبر عن حادث قطار "خطير للغاية" في اسكتلندا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 هدت مدينة ستونهافن الاسكتلندية، الأربعاء، حادث انحراف قطار عن مساره، وانتقلت لموقع الحادث طائرة و29 سيارة إسعاف.

وتصاعدت الأدخنة في مكان الحادث بمقاطعة أبردينشاير، وسط ترجيحات بوقوع مصابين بحسب "بي بي سي". Advertisements وشهدت اسكتلندا عدة حوادث خلال الأيام الماضية بسبب الفيضانات والأمطار. وفي تصريح مقتضب قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن: حادث انحراف قطار أبردينشاير عن مساره "خطير للغاية".

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