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شكرا لقرائتكم خبر عن 72630 فحصا جديدا وشفاء 232 حالة من كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراءها 72630 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخالطين لهم وعزلهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63,212 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 232 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57,193 .
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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