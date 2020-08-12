شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح . وقال مصدر في وزارة الصحة ، إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية. وتواصل فرق الانقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، كما تستمر الجمعيات الأهلية في رفع الانقاض بعدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.

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