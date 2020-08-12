انتقد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الاربعاء، الانباء والمعلومات التي تتحدث عن عدم فاعلية وآمان اللقاح الروسي الجديد، مشيرا الى انها غير صحيحة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن موراشكو قوله، إن "المزاعم عن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الثلاثاء إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أقل من شهرين من تجربته على البشر.
وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء. ولم تحقق سوى 10 ٪ فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: مزاعم خطر لقاح كورونا لا أساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.