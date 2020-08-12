روسيا: مزاعم خطر لقاح كورونا لا أساس لها

انتقد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الاربعاء، الانباء والمعلومات التي تتحدث عن عدم فاعلية وآمان اللقاح الروسي الجديد، مشيرا الى انها غير صحيحة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن موراشكو قوله، إن "المزاعم عن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة".

Advertisements

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الثلاثاء إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أقل من شهرين من تجربته على البشر.

وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء. ولم تحقق سوى 10 ٪ فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح.