وسط غضب عراقي.. الدفاع التركية تنشر فيديو لضرباتها الجوية في العراق

نشرت وزارة الدفاع التركي، الاربعاء، مشاهد مٌصورة لما قالت إنه لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية، وسط غضب عراقي.

وقالت الدفاع التركي، في حسابها في تويتر، إنه "نتيجة للضربات قُتل اثنين من حزب العمال الكردستاني، بعد اكتشافهما في منطقة الزاب شمال العراق".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى البلاد.

Advertisements

وكان الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قال إن هناك تواصلا وتشاورًا مع مسؤولي إقليم كردستان بشأن الاعتداء التركي بطائرة مسيرة"، في منطقة سيدكان، أسفر عن مقتل قائدين عسكريين عراقيين، إضافة إلى سائق كان برفقتهما.

وأشار خفاجي إلى أن "هنالك تفاصيل أخرى سوف يتم التشاور بها مع الإقليم لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء وكيف تقوم جهة معينة باستهداف قادة عسكريين داخل الحدود العراقية".

من جانبه، قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول "لن نتسامح مع هدر الدم العراقي".