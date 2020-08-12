سعد لمجرد: لهذا السبب أحترم الشعب اللبناني (فيديو)

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد فيديو على حسابه الخاص بانستغرام، يعبر به عن حبه واحترامه للشعب اللبناني بعد الحادثة الاليمة التي وقعت في بيروت الاسبوع الماضي. ونشر فيديو مع موسيقى تبعث الحياة والفرح في النفوس، وعلق على المنشور باللغة الانكليزية كاتبا ما مفاده: الشعب اللبناني أقوى من أن يسقط أو يغرق ، ولهذا السبب أحترمهم كثيرًا ، أيها الإخوة والأخوات اللبنانيون ، أرسل لكم صلوات الشفاء وأنا آسف بشدة لخسارتكم، بارك الله فيكم وأعطكم كل القوة التي تحتاجونها للتغلب على هذا الوضع. أنا أعلم أنكم أقوياء، مستقبل أفضل آت إنشاءالله". يذكر أن فنانون عرب وأجانب أظهروا تضامنهم مع الشعب اللبناني الذي تعرض لتفجير ضخم خلف خسائر بشرية ومادية ضخمة.

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