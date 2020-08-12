نائب: الكاظمي مازال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي مازال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي، مشيرا الى ان الحكومة الحالية لم تتخذ اية خطوات اصلاحية.
وقال العقابي في بيان تلقته الخليج 365، نسخة منه، انه "بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف يقتضي عدم تحميلها أخطاء واخفاقات الحكومات الماضية خصوصا وأنها حكومة فتية في مقتبل عمرها، إلا أننا نسجل عليها غياب البرنامج الحكومي الواقعي وعدم اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية وجادة لاستنقاذ البلد من أزماته المتراكمة وتحقيق مطالب أبناء الشعب".
واضاف ان "الكاظمي لا يتعاطى مع الأزمات والمشاكل بروح رجل الدولة بل بعقلية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رأينا الكثير من مواقفه عبارة عن استعراضات إعلامية لا تمت لجوهر الإصلاح والمعالجات الحقيقية بصلة"، لافتا الى ان "العراق ما زال العراق رهين صراع الإرادات وما زالت سياسات الحكومة توفر المناخ للصراع السياسي العميق الذي يهدد الأمن القومي للدولة العراقية".
وتابع"بينما يفترش آلاف الشباب من اصحاب الشهادات العليا والخريجين ميادين الاحتجاج بحثا عن فرص عمل تليق بتعبهم وجهدهم، نجد العمالة الأجنبية تطوق فرص العمل وتستحوذ عليها بدعم من المتنفذين المستفيدين".
واكد العقابي انه "في ملف الفساد لم نلحظ اي تحركات حقيقية ومقنعة ضد حيتان الفساد التي نهبت مقدرات البلد، بل اننا رأينا كيف اتخذت الحكومة قرارات مريبة وجدلية حين قررت تمرير جولة التراخيص لعقود الهاتف النقال والتجديد لها مع ما تشوبها من اتهامات وشبهات فساد".
وتابع انه "ليس ببعيد الاخفاقات الكبيرة في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية الذي زاد من معاناة المواطنين، وتزايد إعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا جراء التخبط في القرارات الحكومية والفشل في إدارة الأزمة الصحية"، موضحا انه "في مجال الخدمات فما زالت المحافظات وأطراف العاصمة بغداد وكثير من مناطقها تعاني من نقص فضيع ولم نشاهد اي خطة أو خارطة طريق للشروع بتوفير الخدمات والنهوض بواقعها".
وختم العقابي بيانه بالقول "نأمل أن تشهد المرحلة القادمة خطوات واقعية تثبت جدية الحكومة في تحقيق مطالب العراقيين ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة".
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