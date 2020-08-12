صدمة.. نجمة تركية تذهب لزيارة إبنها فتجده جثة هامدة!

ووفقًا لصحيفة "Hurriyet" التركية فإن التواصل مع ابنها انقطع لمدة يومين ولم تستطع الوصول إليه فقررت الذهاب إليه بمنزله للإطمئنان عليه لتجده ميتًا، وسط حالة من الذهول وأحاديث دائرة حول ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم بسبب حادث ما لأنه لم يعلن عن سبب الوفاة.وأفادت الصحيفة بأن الفنانة التركية حاولت محادثة ابنها "صادق" لمدة يومين، ولم يجب فذهبت إلى منزله لتجده واقعًا على الأرض ميتًا، بينما أكدت الصحيفة أن تشييع جنازة الراحل ستتم اليوم.

وانتشر الخبر بسرعة البرق بين رواد التواصل الاجتماعي إذْ شاركته أشهر الحسابات المعنية بالشأن التركي عبر موقع "تويتر"، وعلقّت: "الممثلة هوميرا التي لم تتلق أي خبر من ابنها ذي الـ47 سنة في اليومين السابقين ، ذهبت إلى منزله فوجدت أنه قد فارق الحياة".



وأحدث هذا الخبر ضجّة في جميع الأوساط حيث عبر العديد من المتابعين عن صدمتهم كون الفاجعة مفاجئة، داعين له بالرحمة، بينما تذكّر آخرون الفنانة هوميرا أكباي التي عرفت في العالم العربي من خلال مشاركتها في مسلسل "أحلام بريئة"، متذكرين رحلتها التمثيلية القوية وأشادوا بأناقتها حتى مع سنها الكبير.

وقال المتابعون في تعليقاتهم: "تمثيلها روعه وجداً انيقه على كبر سنها .. الله يكون في عونها ويصبرها صدمه تروح تلاقي ولدها متوفي"، و"يالله يالموقف الله لا يذوقه احد ويرحمه ويصبرها يارب"، و"لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمه"، و"نسأل الله أن يربط على قلبها الله يرحمه".

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ولم تتوفر معلومات بشأن صادق بيغات سوى أنه ابن الفنانة من زوجها مدحت بيغات الذي ارتبطت به عام 1972، ولم يدم زواجهما سوى 7 سنوات حيث أعلنا انفصالهما، مع الإشارة إلى أن تلك العلاقة هي أطول مدة في حياة هوميرا.

وظهرت هوميرا للعالم العربي عندما عُرض موسمان من مسلسل "أحلام بريئة" بين العامين 2009 و2010، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة جيدة في العالم العربي.

وكانت الفنانة التركية قد أعلنت في وقت سابق اعتزالها عن عمر 71 عامًا قبل أن تفاجئ جمهورها في العام 2019 بإعلانها الانضمام إلى الموسم الجديد من مسلسل "امرأة".