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الشرطة يجمع غونزالو وشهد مرة أخرى

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2020-08-12 | 13:42

الشرطة يجمع غونزالو وشهد مرة أخرى

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أعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغز، للانضمام الى الكادر التدريبي لفريق الكرة بالقيثارة الخضراء.
ونشر ت الصفحة الرسمية للنادي صورة لوصول غونزالو الى مطار بغداد الدولي وكان في استقباله رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي.

ومن المقرر ان يوقع غونزالو على العقد بشكل رسمي اليوم الأربعاء والمباشرة بالتدريبات بعدما تم الاتفاق على جميع بنود العقد.


يذكر ان غونزالو ابدى سعادته في العمل مع الشرطة خاصة وانه سبق له وان عمل مع المدرب عبد الغني شهد وعدد من لاعبي الفريق مع المنتخب الأولمبي العراقي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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