الشرطة يجمع غونزالو وشهد مرة أخرى

ونشر ت الصفحة الرسمية للنادي صورة لوصول غونزالو الى مطار بغداد الدولي وكان في استقباله رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي.

ومن المقرر ان يوقع غونزالو على العقد بشكل رسمي اليوم الأربعاء والمباشرة بالتدريبات بعدما تم الاتفاق على جميع بنود العقد.



يذكر ان غونزالو ابدى سعادته في العمل مع الشرطة خاصة وانه سبق له وان عمل مع المدرب عبد الغني شهد وعدد من لاعبي الفريق مع المنتخب الأولمبي العراقي.